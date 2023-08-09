Yunusemre Belediyesi Ot Biçme Çalışmaları Yapıyor

Yunusemre Belediyesi; Muradiye, Mareşal Fevzi Çakmak ve Yeni Mahalle'de özellikle yangın riski taşıyan ve sürücülerin görüş mesafelerini düşüren ot biçme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların hem seyahat esnasında görüş mesafesini rahatlatmak, hem de herhangi bir yangın durumuna karşı önlem amaçlı olarak yol ve kaldırım kenarında bulunan yabani otları biçiyor. Ekipler Mareşal Fevzi Çakmak, Muradiye ve Yeni Mahallede yol ve kaldırım kenarlarındaki otları biçiyor. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin farklı mahallelerinde bulunan bağlantı yolları, kaldırım ve çevredeki yabani otları temizliyor. Sürücülerin seyahat esnasında görüş mesafelerini rahatlatmak ve bu sıcak havalarda yangınlara karşı önlem amaçlı olarak yol ve kaldırım kenarındaki yabani otları biçiyoruz. Çalışmamız ilçemiz genelinde belirli bir program dahilinde devam edecek" dedi. - MANİSA