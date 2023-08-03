Yunusemre Belediyesi'nde İşçi Maaşları Arttı

Yunusemre Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 17 bin TL oldu. İşçilerin yeni sözleşme ile birlikte alın terlerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını açıklayan Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat, Başkan Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi, Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde çalışanlarına yaptığı zam ile yüzleri güldürdü. Yunusemre Belediyesi, yetkili sendika olan Hizmet-İş MAYEB AŞ'de bulunan çalışanları kapsayan sözleşme ile maaşlar iyileştirilirken; Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat işyeri temsilcileri ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin makamında bir araya gelerek sözleşmeyi imza altına aldı. Yapılan zam ile birlikte çalışanları enflasyona ezdirmediklerini kaydeden Başkan Çerçi, "Daha önce kamuoyu ile paylaştık. Bütün işçi kardeşlerimiz bizim için çok değerli. Her zaman söylediğim gibi işçi dostu bir belediyeyiz. İşçi kardeşlerimiz büyük bir gayretle şehrimize hizmet ediyorlar. Her zaman onları nasıl daha fazla motive edebiliriz, belediyeye aidiyetlerini artırabiliriz, evlerine nasıl mutlu dönmelerini sağlayabilirizi düşünüyoruz. Bu çerçevede bütçemizin de imkanlarını zorlayarak bir çalışma yaptık. En düşük maaşı 17 bin TL olarak belirledik. Hizmet İş Sendikamızla sözleşmemizi yaparak bunu imza altına aldık. İşçilerimize hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla Manisa'da en iyi ücret veren belediye biziz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Biz bir aileyiz. Amacımız bu ilçede yaşayan herkesin güzel bir şehirde mutlu bir şekilde yaşamasını sağlamak" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat ise hem belediye hem de çalışanlar için iyi bir sonuç elde edildiğini belirtti. Polat, "Yunusemre Belediyemiz ile işçilerimiz adına çok güzel bir sözleşmeye imza atmış bulunmaktayız. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederim. Başkanımız yaptığı zamla da işçilerimizin gönlünü ihya etti. İşçi babası başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Manisa'da yaptığımız en iyi sözleşmeyi imza altına aldık" dedi. - MANİSA