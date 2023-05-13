Yunusemre Belediyesi'nde en düşük maaş 17 bin lira oldu

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Toplu İş Sözleşmesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en düşük maaşın net 17 bin olacağını bildirdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Toplu İş Sözleşmesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en düşük maaşın net 17 bin olacağını bildirdi.

Yunusemre Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası'nın katılımıyla yapılan zam görüşmeleri tamamlandı. Belediyi şantiyesinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından program düzenlendi.

Programda konuşan Hizmet-İş 1 No'lu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, Başkan Çerçi'nin işçilere beklentilerin üzerinde bir zam teklif ettiğini, yapılan anlaşmaya göre en düşük işçi maaşının 17 bin lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Belediye Başkanı Çerçi de bütçe dengesini gözeterek çalışmaların yapıldığını ve işçilerin mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

İşçilerin ve ailelerinin geçimini düşündüklerini aktaran Çerçi, 1 Temmuz itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda en düşük net maaşın 17 bin lira olacağını, bu zamla birlikte yaklaşık 1000 işçinin maaşlarının artacağını bildirdi.

İşçiler adına teşekkür konuşması yapan Ayşe Özer ise Başkan Çerçi'ye uzun süredir birlikte çalıştıkları için minnettar olduklarını ve verilen zammın beklentilerinin üstünde olduğunu söyledi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından işçiler maaş zammını davul zurnayla kutladı.