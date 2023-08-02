Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Yunusemre Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Çerçi meclis toplantısında yaptığı konuşmada bu yıl kurulan güreş liginde Ege Bölgesini temsil eden tek er meydanında güreşlerin 18-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını belirterek çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı, Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 23 madde görüşüldü. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, meclis üyelerini bu yıl 8'incisi 19-20 Ağustos tarihinde Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerine davet etti.

Başkan Çerçi konuşmasında, "Bildiğiniz gibi bu yıl güreş ligi kuruldu. Yunusemre de bu ligde Ege'yi temsil eden tek er meydanı olarak yer alıyor. Tesisimizle, ekibimizle çok başarılı organizasyonlara imza atacağız. Hazırlıklarımızı titizlikle yapıyoruz. 19 - 20 Ağustos'ta güreşlerimiz olacak. 18 Ağustos'ta de kortej yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bin 500 sporcumuz katılacak. Bu ligin heyecan katacağını düşünüyoruz. İnanıyorum ki büyük bir seyirci katılımı olacak. Siz meclis üyelerimizi de bu güzel organizasyonumuza davet ediyorum" dedi.

Eylül ayı meclis toplantısının 5 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA