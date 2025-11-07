Haberler

Yunus'un Fidanları Ağaç Dikme Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, Yunus Emre'nin doğa sevgisi yaşatıldı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ağaçlandırma kampanyasının başlangıcını yaparak çevre bilincini güçlendireceklerini belirtti.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu tarafından Yunus'un Fidanları Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı Ağaç Dikme Etkinliği" gerçekleştirildi.

Yunus Emre'nin insan ve doğa sevgisini yaşatmak amacıyla Odunpazarı ilçesi Karaalan mevkisinde düzenlenen etkinliğe katılan Anadolu Üniversiüesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, hem ağaçlandırma kampanyasının başlangıcını yaptıklarını hem de öğrencilerde çevre bilinci ile doğa sevgisini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Üniversitesinin bu akademik yılı Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı ilan ettiğini anımsatan Adıgüzel, "Her fidanla Yunus'un bir sözünü toprağa gömerek bu ağaçların onun sevgi dolu sözleriyle büyümesini, öğrencilerimizin de Yunus'un sevgisiyle eğitim almalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Adıgüzel, önümüzdeki günlerde üniversiteye kayıt yaptıran yaklaşık 6 bin yeni öğrenci için de fidan dikimi yapacaklarını kaydetti.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehranur Kaya ise Yunus Emre'nin insan sevgisine ve doğayla kurduğu bağa dikkati çekti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel


