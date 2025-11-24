Yunus Timleri Aranan Şüpheliyi Yakaladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde çeşitli suçlardan aranan bir kişi, Yunus timlerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, hakkında arama kararı bulunan T.R. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan sorgulamada, T.R.'nin "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından toplam 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şüpheli, gözalatına alınarak işlemleri için adli mercilere teslim edildi.