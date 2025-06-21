Yunus Polisleri Sınava Geç Kalan Öğrenciyi Kurtardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan bir öğrenciye Yunus polisleri motosikletle ulaşarak sınava yetiştirdi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrenciyi, Yunus polisleri motosikletle yetiştirdi.

2025-YKS kapsamında ilk oturum Temel Yeterlilik Testi gerçekleştirildi. Ankara'nın Mamak ilçesinde sınava yetişmeye çalışan bir öğrencinin yardımına Yunus polisleri yetişti. Öğrencinin sınava gireceği okulu öğrenen ekipler, öğrenciyi motosikletle Cebeci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne saat 10.00'dan önce yetiştirdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! İnceleme başlatıldı

ODTÜ mezuniyetinde dansöz krizi! Harekete geçildi
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.