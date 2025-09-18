Yunus Polisi Talha Uluadaoğlu'nun Cenazesi Karabük'te Defnedildi
Bolu'nun Mengen ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden yunus polisi Talha Uluadaoğlu'nun cenazesi memleketi Karabük'te, kalabalık bir katılımla düzenlenen törende defnedildi.
Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 28 yaşındaki Talha Uluadaoğlu'nun cenazesi, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti kılınan namazın ardından, Uluadaoğlu'nun tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Uluadaoğlu'nun cenazesi daha sonra Kayabaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, Uluadaoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.
Olay
Ankara-Zonguldak kara yolunda seyreden Talha Uluadaoğlu'nun idaresindeki 67 AEY 538 plakalı motosiklet dün Dorukhan Tüneli mevkisinde demir bariyere çarparak devrilmişti.
Yola savrulan Uluadaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.