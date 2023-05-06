Yunus Emre vefatının 702'nci yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre, vefatının 702'nci yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Eskişehir Valiliğince organize edilen Yunus Emre Anma Haftası dolayısıyla Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilahiler seslendirildi, şiir, kompozisyon, resim ve kısa film yarışmalarında derece giren öğrencilere ödülleri verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, ödül alan öğrencileri kutladı.

Bakan Dönmez, "Yunus Emre yedi asır öncesinden bugünlere ışık tutan fikirleriyle, düşünceleriyle, hayatımızın, kalbimizin en müstesna yerini almıştır. İnşallah bu gençlerimiz onun ideallerini yaşatacak, bu çağın Yunus Emreleri olacak. Biz buna gönülden inanıyoruz. Biraz önce gençlere de sordum. Yunus Emre'ye çalışırken sizi etkileyen, size dokunan en etkileyici yönü nedir? Bu gençlerimizle bu yavrularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Rabb'im sayılarını artırsın." diye konuştu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan'ın katıldığı anma töreninde Bakan Dönmez, Yunus Emre'nin kabri başında dua etti.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahilerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Ayrıca Bakan Dönmez, beraberindeki milletvekili Günay ve AK Parti İl Başkanı Reyhan ile Mihalıççık'ta muhtarlarla bir araya geldi, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.