Yunus Emre Vakfı'nın Eski Başkanı Şeref Ateş Tutuklandı
Yunus Emre Vakfı'nda usulsüz işlemler iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski başkan Şeref Ateş gözaltına alındı ve tutuklandı.
YUNUS Emre Vakfı bünyesinde usulsüz işlemler yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski başkan Şeref Ateş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Vakfı bünyesindeki usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları üzerine 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş, 16 Temmuz'da Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ateş, bugün savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüpheli Ateş'in 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.