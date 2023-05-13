Yunus Emre'nin şiirleri Paris'te tanıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Yunus Emre'nin şiirleri edebiyatseverlere tanıtıldı.

Paris Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin şiirleri, Türkçe ve Fransızca okundu.

Etkinlikte Yunus Emre Enstitüsünün yayımladığı "Yunus Emre Seçkisi" eserinin tanıtımını kitabın yazarı Prof. Dr. Erdoğan Boz ve eseri Fransızcaya kazandıran yazar, şair ve çevirmen Claire Lajus yaptı.

Ardından neyzen Pelin Başar ve udi Caner Sezgin, ney ve ut eşliğinde Yunus Emre'den ilahiler söyledi.

Etkinlikte Anadolu'yu ve insanlarını konu alan fotoğrafların sahibi fotoğraf sanatçısı Mehmet Aslan'ın "Anadolu'dan Yansımalar" isimli sergisinin açılışı da yapıldı.

Sanatseverler, 31 Mayıs'a kadar sergiyi ziyaret edebilecek.