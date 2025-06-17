Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Okulu başlıyor

YUNUS Emre Enstitüsünün (YEE), her yıl düzenlediği Türkçe Yaz Okulu programı başlıyor. Bu yıl 7-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek programa 57 ülkeden 472 öğrenci katılacak. Uluslararası Tematik Yaz Okulları ise 13 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), '2025 Türkçe Yaz Okulu Programı' yurt dışındaki kültür merkezleri aracılığıyla Türkçe öğrenen öğrencileri Türkiye'de ağırlayacak ve 23 şehirde 29 üniversite ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek.

29 ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Her yıl düzenlenen ve Türk kültürünü tanıtmayı, uluslararası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi ve Türkçe pratiklerini geliştirmeyi hedefleyen projede 29 üniversite ile iş birliği yapılacak.

İş birliği yürütülecek üniversiteler şöyle:

Adıyaman Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi.

MİSAFİRPERVERLİK KÜLTÜRÜNÜ DE YAŞAYACAKLAR

Program kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen öğrenciler; yurt içi ve yurt dışı ulaşımlar, şehir içi ve şehir dışı geziler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda konaklama, günlük öğünler, üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinde (TÖMER) 60 saatlik Türkçe eğitimi, Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanan ders materyalleri ve çeşitli kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerden yararlanacak. Program, İstanbul'da düzenlenecek bir kapanış etkinliğiyle sona erecek.

Misafir öğrencilerin Türkçe Yaz Okulu'nu dolu dolu yaşamaları amacıyla TÖMER ve Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (DİLMER) de 3 hafta boyunca çeşitli etkinlikler sunacak. Öğrenciler için tarihi miras gezileri, müze ve ören yerleri ziyaretleri; ebru, hat, ahşap ve oyma gibi el sanatlarının yer aldığı atölyeler; halk oyunları, düğün, kına gecesi ve aşıklar kahvesi gibi Türk kültürünü tanıtıcı etkinlikler; şehir içi ve şehir dışı geziler; Türk sineması ve tiyatrosu gösterimleri; Türk müziği dinletileri, gastronomi ve mutfak sanatları etkinlikleri düzenlenecek.

PROGRAM SONUNDA BOĞAZ TURU YAPILACAK

27 Temmuz'da başlayacak ve 4 gün sürecek olan programda İstanbul'da tarihi ve kültürel mekanlar gezilecek ve boğaz turu yapılacak. Yaz okulu sonu etkinliklerinde öğrencilerin konaklamalarını ise Yeditepe Üniversitesi sağlayacak.

KAPANIŞ TÖRENİ 31 TEMMUZ'DA

Programın kapanış töreni ise 31 Temmuz Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Kapanış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

YEE ULUSLARARASI TEMATİK YAZ OKULLARI 13 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Türkçe Yaz Okulu ile eş zamanlı olarak her yıl düzenlenen Uluslararası Tematik Yaz Okulları ise 13 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapılacak. On beş gün boyunca arkeoloji, gastronomi, moda ve çağdaş sanat olmak üzere 4 alanda akademik ve sanat eğitimlerinin verileceği programda, 65 yabancı misafir Türk profesyonelleriyle buluşacak.

YEE ULUSLARARASI TEMATİK YAZ OKULLARI'NA YENİ OKULLAR EKLENDİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) önceki yıllarda yaptığı 'Türk Arkeolojisi' ve 'Türk Mutfağı' yaz okullarına bu yıl ilk kez 'Türk Modası' ve 'Çağdaş Türk Sanatı' yaz okullarını da ekledi.

Türk Modası Yaz Okulu'na katılan profesyonel tasarımcılar, kumaş dokuma tekniklerinden el işçiliğine, renk paletlerinden kesim ve tasarıma kadar birçok atölyede çalışma imkanı bulacak. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünün Moda Tasarım Atölyesi'nde başlayacak programda, misafir tasarımcılar Anadolu kumaşlarını kendi yaratıcılıklarıyla yeniden yorumlayacak.

YERİNDE TARİH

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Çağdaş Türk Sanatı Yaz Okulu'na katılacak yabancı misafirler İstanbul, Ankara ve Eskişehir'deki çağdaş resim, heykel ve mimari eserlerini tanıyacak. Türkiye'nin çağdaş sanatı ve kültürel tarihi hakkında geniş bir perspektif sunacak programda müze, galeri ve sergi ziyaretlerinin yanı sıra akademik seminerler profesyonellerce verilecek. Türkiye'nin çağdaş sanat alanındaki birikiminin aktarılacağı program, 'yerinde tarih' perspektifi sunuyor.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR ROTASI ÇİZİLECEK

Türkiye'nin kültürel ve tarihi mirasının aktarılacağı Türk Arkeolojisi Yaz Okulu'na başvuran arkeolog ve profesyoneller, program boyunca Türkiye'nin kültür rotasını oluşturacak. Troya alanı ve müzesi, Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Gordion Ören Yeri, Gelibolu Tarihi Yarımadası, Çanakkale Savaşı alanları, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Zeugma, Karahantepe kazı alanı, Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesini ziyaret edecek misafirler, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasını profesyonellerle birlikte yerinde keşfetme imkanı bulacak.

15 YABANCI ŞEF VE GASTRONOMİ UZMANI GELİYOR

Köklü bir tarihe sahip Türk mutfağının eşsiz zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Mutfağı Yaz Okulu'na bu sene 15 misafir şef ve gastronomi uzmanı katılacak. Türkiye'nin ünlü şefleri ve gastronomi uzmanlarının rehberliğinde İstanbul, Konya, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın mutfak kültürünün tanıtılacak.

Misafir şefler, Türk yemeklerini yerel tarifler ve teknikler eşliğinde ve Türk şeflerin rehberliğinde öğrenecek. 2025 yılının Türkiye'de Aile Yılı ilan edilmesi sebebiyle düzenlenen Türk Mutfağı Yaz Okulu'nda aile teması öne çıkarılacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, programlar kapsamında ziyaret ettikleri şehirlerde Türk ailelerin sofrasına konuk olacak ve Türk sofra kültürü ile tanışacak.