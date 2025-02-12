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Yunus Emre Enstitüsü ve Dıraç'taki Okul Arasında Türkçe Eğitimi İçin İşbirliği Protokolü

Yunus Emre Enstitüsü ve Dıraç'taki Okul Arasında Türkçe Eğitimi İçin İşbirliği Protokolü
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Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'un Dıraç kentindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu ile Türkçe eğitimi alanında işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Arnavutluk'un Dıraç şehrindeki Hafiz Ali Podgorica Okulu arasında Türkçe eğitimi için işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol, YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu ve Hafiz Ali Podgorica Okulu Müdürü Bari Ceka arasında okul binasında imzalandı.

İmza töreninde Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut da hazır bulundu.

YEE tarafından yapılan açıklamada, "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, okulda Türkçe öğretiminin desteklenmesi ve eğitime katkı sağlanması için protokolün imzalandığına işaret edildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı anlayışın derinleştirilmesi, kültürel ve bilimsel bağların artırılması için protokolün imzalandığı kaydedildi.

Dıraç'ta ilkokul ve lise düzeyinde faaliyet gösteren Hafiz Ali Podgorica özel okulunda, 2020'den bu yana YEE'nin destekleriyle bazı sınıflarda Türkçe eğitimi veriliyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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