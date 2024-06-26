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Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye ile bağ kuran kişi sayısının arttığını belirtti

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Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitü'nün faaliyetleriyle dünya çapında Türkiye ile bağ kuran kişi sayısının arttığını belirterek, Türkiye'ye ve Türk kültürüne duyulan ilginin tezahürüne şahit olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitü'nün faaliyetleriyle dünya çapında Türkiye ile bağ kuran kişi sayısının arttığını belirterek "Dünya çapında Türkiye'ye ve Türk kültürüne duyulan ilginin tezahürüne şahit olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. 'Türkiye Yüzyılı'nda 90 temsilciliğimiz marifetiyle yurt dışında Türkiye'nin kültür kapılarını açmaya ve Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YEE Başkanı Aliy, kurumun çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Enstitünün faaliyetleriyle dünya çapında Türkiye ile bağ kuran kişi sayısının arttığına dikkati çeken Aliy, 2009'da yurt dışında Türkiye'yi ve Türkiye'nin kültürel ögelerini tanıtmak amacıyla çıkılan yolda dünyaya anlatacak çok sayıda hikayelerinin olduğunu aktardı.

Aliy, hayata geçirdikleri projeler ve yaptıkları faaliyetlerin ötesinde dünyanın farklı noktalarındaki kişilerle kalıcı bağlar kurduklarını, bu projelerin esasen arka planında Türkiye'ye ve Türk kültürüne ilgi duyan çok sayıda kişinin birbirinden özel ve çarpıcı hikayesinin olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünyanın dört bir yanına 60'ın üzerinde ülkede yaptıkları çalışmalarla anlattıklarını vurgulayan Aliy, şunları kaydetti:

"Dünya çapında Türkiye'ye ve Türk kültürüne duyulan ilginin tezahürüne şahit olmak, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. 'Türkiye Yüzyılı'nda 90 temsilciliğimiz marifetiyle yurt dışında Türkiye'nin kültür kapılarını açmaya ve Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz."

YEE, dünya çapında Türkiye'nin hikayesini anlatmaya ve Türk kültürünün hayatlara dokunduğu nice hikayenin odak noktasında yer almaya devam ediyor.

Enstitü, 2009'da yurt dışında faaliyetlerine başlayarak kısa sürede Türk kültürünün dünya çapında ilgi odağı olması ve dünya genelinde Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzlerce faaliyeti hayata geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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