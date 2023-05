YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 'TÜRK KÜLTÜRÜ KAVRAM HARİTALARI' KİTABINI TANITTI

YUNUS Emre Enstitüsü, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının Türk dizi ve film endüstrisine esin kaynağı olması amacıyla hazırlanan 'Orta Asya Bozkırlarından Anadolu'ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları' adlı kitabının tanıtımını yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü, Türk dizi ve film endüstrisindeki senaristler, yapımcılar ile dijital ve sanal mecra içerik tasarımcıları için 'Orta Asya Bozkırlarından Anadolu'ya ve Ötesine Türk Kültürü Kavram Haritaları' isimli bir kitap hazırladı. Türkiye'nin zengin kültürel mirasının Türk dizi ve film endüstrisine esin kaynağı olması amacıyla hazırlanan kitap, enstitünün Ankara Ulus'taki tarihi binasında tanıtıldı. Tanıtım programına, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitü yönetimi, eserin yazarları Melih Barut, Şeyma Filiz, Recep Kankal'ın yanı sıra davetliler katıldı. Burada konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, enstitünün yurt dışında 85 kültür merkezine ulaştığını belirterek, "Ümidimizim inşallah sene sonuna kadar 100 kültür merkezi kurmak. Türkiye'nin 100'ncü yılına çok güçlü bir şekilde girmemiz gerekiyor. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10'uncu yılında, ' Türkiye'yi demir ağlarla ördük' diyorsa biz de 100'üncü yılda bütün dünyayı kültür ağlarıyla örmek istiyoruz. Bizim kültürel olarak yapmak istediğimiz dünya kültürüne, dünya insanlarına pozitif katkıda bulunabilmek" dedi.

'MEDYA İÇERİĞİ ÜRETENLER İÇİN BİR REHBER OLACAK'

Türk dizi ve film sektörü tarafından üretilen içerikler sayesinde farklı coğrafyalarda Türk diline ve kültürüne ilgi arttığını ifade eden Ateş, Türk dizi ve film sektörüne katkı sunabilmek için bu projeyi hazırladıklarını söyledi. Türkiye'de farklı kültürlerin var olduğu belirten Ateş, 'Bu kültürlerin birbirleri ile iletişimi ve etkileşimi var. Onun için biz Türk Kültürü Kavram Haritaları çalışması başlattık. Bu çalışmamızın temel amacı Türk kültürünün temel unsurları nelerdir, bu coğrafyada yaşayan insanlar nasıl yaşarlar bunu anlatmak. Çünkü her bölgemizde, her aile ve her sosyal gruba göre kültürel farklılıklar var. Türkiye coğrafyasının yaşanan kültürünü biz nasıl kavramlaştırabiliriz ve bunları içerik üreticilerine nasıl ulaştırabiliriz diye düşündük. Çok uzun bir literatürü tarayıp öğrenebilecekleri konuları bu kitapta kısaca görebilir. Bu kitap özellikle medya içeriği üretenler için bir rehber olacak" diye konuştu. Türk sinema ve dizi sektörüne Türkiye'nin tanıtımına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür eden Ateş, 'Bizim işimizi kolaylaştırıyorlar ve bizim farklı ülkelere kültür merkezi açmamızı sağlıyorlar. Çünkü Türk dizi ve filmlerinin izlendiği ülkelerden bu tür talepler sürekli artıyor' ifadelerini kullandı.

Kitabın yazarlarından Melih Barut da, Türk diline ve kültürüne artan ilgiye dikkat çekerek Orta Doğu ve Afrika'nın en çok ilgi gösteren bölgelerden olduğunu, özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi. Barut ayrıca, artan ilginin en büyük sebebinin Türk dizileri olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı gerçekleştirildi (DHA)