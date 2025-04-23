Yunus Emre Enstitüsü, Trablus'ta 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklar için etkinlik düzenledi.

YEE binasında düzenlenen etkinlikte Türkiye ve Libya'nın milli marşlarının okunmasının ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen ve YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan konuşma yaptı.

Libyalı ve Türk çok sayıda çocuk ve öğrencinin katıldığı etkinlikte palyaço gösterisinin yanı sıra koro şeklinde şarkılar söylendi.

YEE Trablus Koordinatör Vekili Doğan törendeki konuşmasında, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün siz dünya çocuklarına armağan ettiği gündür. Gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Müsteşarı Doğukan Arda Ülgen de etkinliğe katılan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

"Atatürk'ün bu özel günü çocuklara ithaf etmesi, çocukların sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğuna duyduğu inancın en güçlü göstergesidir." diyen Ülgen, 23 Nisan'ın barışın, kardeşliğin ve geleceğe duyulan umudun simgesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çocuklara bayram armağan eden ilk ülke olarak dünyada müstesna bir yeri olduğunu söyleyen Ülgen şunları kaydetti:

"Bugün aramızda bulunan Libyalı öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde bu anlamlı günü paylaşmak Türkiye ve Libya halkları arasındaki dostluğun ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sunmaktadır. Sizlerle ve değerli çocuklarımızla kurduğumuz bu gönül köprüsü gelecekte daha da güçlenecek ve büyüyecektir."

Etkinliğe ayrıca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Trablus Koordinatörü Ali Süha Bacanakgil, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir, İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Muhammed Sever ve Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkilileri katıldı.