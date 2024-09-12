Üye Girişi
Haberler

Yunus Emre Enstitüsü, Romanya Parlamento Sarayı'nda Türk Kültür Ayı etkinliklerine başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen Türk Kültür Ayı etkinliklerinin açılış törenini gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında çeşitli atölye çalışmaları ve sergiler düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya Parlamentosunun ev sahipliğinde, YEE'nin organizasyonuyla düzenlenen "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, dün, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kazakistan'ın Bükreş Büyükelçisi Ali Yerlik, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Romanya milli marşının okunmasıyla başlayan törende, YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan konuşma yaptı.

Büyükelçi Altan, Romanya ile Türkiye'nin gerek ekonomik gerek askeri gerekse sosyokültürel birçok konuda çok büyük anlaşmalarının ve ortaklıklarının olduğunu ifade etti.

Düzenlenmesi planlanan etkinliklerle Romanyalıların, Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatına sahip olacaklarını belirtti.

Yıldız da "Kadim Türk kültürü her zaman paylaşmayı, olanda olup olmayana vermeyi, birbirini sevmeyi ve saymayı öğütlemiştir. Bunları da zamanla sanatla iç içe geçirmiş ve hayatın her anına yaymıştır." dedi.

Kültürün toplumların hafızasını yansıtan en önemli araç olduğunu vurgulayan Yıldız, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler de Türk kültürünün bu değerlerini bulunduğumuz ülkelerde isteyen herkese organize ettiğimiz faaliyetlerle ve yürüttüğümüz projelerle taşımaya ve yansıtmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, büyükelçiler ve davetliler sembolik olarak açılış kurdelesini keserek "Türk Kültür Ayı" etkinliklerini başlattı.

Açılış töreninin yanı sıra özel olarak "Türk Mutfağı" tanıtımı da yapıldı.

Bir ay boyunca Parlamento binasında sürecek olan etkinliklerde, Rumenlerden beğeni alan çeşitli geleneksel Türk sanatları tanıtılacak.

Rumenler ve Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları, geleneksel Türk sanatlarını tanıyacak ve ilgi duydukları sanatlarla ilgili düzenlenecek atölyelere katılıp yeteneklerini test edebilecek.

"Türk Kültür Ayı"nda eylül ayı boyunca her gün farklı bir atölye çalışması ve ay boyunca beğeniye sunulan sergiler olacak.

Türk mutfağı, ebru, misk sabunu, seramik, cam üfleme, ipek kozasından lale yapımı, kırkyama ve resim atölyelerinin yanı sıra Türk Evleri, Ebru Sanatı, Resim ve İslam Sanatı sergileri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Kültür Sanat Parlamento Romanya Güncel

Cinsel istismara uğramıştı! Narin'den sonra Sıla bebeği de kaybettik

Narin'den sonra Sıla bebeği de kaybettik

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Eylül canlı döviz kuru! Euro kuru ne kadar? Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması hangi gün? 2024 Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? Ay tutulmasında ne yapılır? BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank... CANLI ALTIN KURU 12 EYLÜL! Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman?
title