Yunus Emre Enstitüsü, Romanya Parlamento Sarayı'nda Türk Kültür Ayı etkinliklerine başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya Parlamento Sarayı'nda organize ettiği "Türk Kültür Ayı" etkinliklerine başladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Romanya Parlamentosunun ev sahipliğinde, YEE'nin organizasyonuyla düzenlenen "Türk Kültür Ayı"nın açılış töreni, dün, Romanya Parlamento Sarayı'nın Constantin Brancusi Sergi Salonu'nda yapıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kazakistan'ın Bükreş Büyükelçisi Ali Yerlik, bakanlık temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Marşı ve Romanya milli marşının okunmasıyla başlayan törende, YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan konuşma yaptı.

Büyükelçi Altan, Romanya ile Türkiye'nin gerek ekonomik gerek askeri gerekse sosyokültürel birçok konuda çok büyük anlaşmalarının ve ortaklıklarının olduğunu ifade etti.

Düzenlenmesi planlanan etkinliklerle Romanyalıların, Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatına sahip olacaklarını belirtti.

Yıldız da "Kadim Türk kültürü her zaman paylaşmayı, olanda olup olmayana vermeyi, birbirini sevmeyi ve saymayı öğütlemiştir. Bunları da zamanla sanatla iç içe geçirmiş ve hayatın her anına yaymıştır." dedi.

Kültürün toplumların hafızasını yansıtan en önemli araç olduğunu vurgulayan Yıldız, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler de Türk kültürünün bu değerlerini bulunduğumuz ülkelerde isteyen herkese organize ettiğimiz faaliyetlerle ve yürüttüğümüz projelerle taşımaya ve yansıtmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, büyükelçiler ve davetliler sembolik olarak açılış kurdelesini keserek "Türk Kültür Ayı" etkinliklerini başlattı.

Açılış töreninin yanı sıra özel olarak "Türk Mutfağı" tanıtımı da yapıldı.

Bir ay boyunca Parlamento binasında sürecek olan etkinliklerde, Rumenlerden beğeni alan çeşitli geleneksel Türk sanatları tanıtılacak.

Rumenler ve Romanya'da yaşayan Türk vatandaşları, geleneksel Türk sanatlarını tanıyacak ve ilgi duydukları sanatlarla ilgili düzenlenecek atölyelere katılıp yeteneklerini test edebilecek.

"Türk Kültür Ayı"nda eylül ayı boyunca her gün farklı bir atölye çalışması ve ay boyunca beğeniye sunulan sergiler olacak.

Türk mutfağı, ebru, misk sabunu, seramik, cam üfleme, ipek kozasından lale yapımı, kırkyama ve resim atölyelerinin yanı sıra Türk Evleri, Ebru Sanatı, Resim ve İslam Sanatı sergileri düzenlenecek.