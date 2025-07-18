Yunus Emre Enstitüsü'nün Eski Başkanı Şeref Ateş Tutuklandı

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Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki usulsüz işlemler nedeniyle zarara uğratma iddiasıyla gözaltına alınan eski başkan Şeref Ateş, tutuklandı.

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan enstitünün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dün Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ateş, başsavcılıkta alınan ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ateş, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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