Haberler

Yunus Emre Enstitüsü'nden Parfümün Tarihine Dair Etkinlik

Yunus Emre Enstitüsü'nden Parfümün Tarihine Dair Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü, 'Antik Çağdan Günümüze Parfümün Yolculuğu' etkinliğini Brüksel'de düzenledi. Etkinlikte, parfüm sektöründe kadın emeğinin önemi vurgulandı ve koku kültürü üzerine ilginç bilgiler paylaşıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Antik Çağdan Günümüze Parfümün Yolculuğu" etkinliği düzenledi.

YEE tarafından Brüksel'deki TOBB ofisinde yapılan etkinliğin açılışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek söz aldı.

Kadın emeğinin parfüm sektöründe tarih boyunca belirleyici rol oynadığını vurgulayan Gevrek, kokuların izinde kültürlerin buluştuğu yolculuğa birlikte tanıklık etmelerinin etkinliğe ayrı bir anlam kattığını dile getirdi.

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül de Anadolu'nun uçsuz bucaksız bir koku medeniyeti ve kültürü olduğunu söyledi. Ergül, kokunun bir iletişim aracı olduğunu, kozmetikle sınırlı olmadığını anlattı.

Kişinin kokusundan hastalık teşhisi ve hatta karakter tahlili yapılabileceğini belirten Ergül'ün katılımcılarla yaptığı deneyler de beğeni topladı.

Ergül'ün verdiği "parfüm seçerken koklayarak değil, ten üzerinde denenerek seçilmesi gerektiği" gibi tüyolar da ilgi çekti.

Etkinliğe, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Belçika Türk toplumundan davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.