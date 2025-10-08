Yunus Emre Enstitüsü'nden Parfümün Tarihine Dair Etkinlik

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Antik Çağdan Günümüze Parfümün Yolculuğu" etkinliği düzenledi.

YEE tarafından Brüksel'deki TOBB ofisinde yapılan etkinliğin açılışında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek söz aldı.

Kadın emeğinin parfüm sektöründe tarih boyunca belirleyici rol oynadığını vurgulayan Gevrek, kokuların izinde kültürlerin buluştuğu yolculuğa birlikte tanıklık etmelerinin etkinliğe ayrı bir anlam kattığını dile getirdi.

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül de Anadolu'nun uçsuz bucaksız bir koku medeniyeti ve kültürü olduğunu söyledi. Ergül, kokunun bir iletişim aracı olduğunu, kozmetikle sınırlı olmadığını anlattı.

Kişinin kokusundan hastalık teşhisi ve hatta karakter tahlili yapılabileceğini belirten Ergül'ün katılımcılarla yaptığı deneyler de beğeni topladı.

Ergül'ün verdiği "parfüm seçerken koklayarak değil, ten üzerinde denenerek seçilmesi gerektiği" gibi tüyolar da ilgi çekti.

Etkinliğe, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ve Belçika Türk toplumundan davetliler katıldı.