- Yunus Emre Enstitüsü'nden Afrin'e kültür merkezi

AFRİN - Yunus Emre Enstitüsü, Zeytin Dalı Barış Harekatı çerçevesinde Afrin'in terörden arındırılmasının ardından geçen 5 yılda hayatın normale dönmesine yönelik bölgede çalışmaları kapsamında Suriye'nin Afrin şehrinde kültür merkezi açtı.

Afrin halkının hem kültür sanat hem de eğitim faaliyetlerine katılımını artırmak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Afrin'de Türk Kültür Merkezi açıldı. Açılışa, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Hatay Valisi Yardımcısı Yusuf Turan, Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Mahmut Çınar, Afrin İl Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Muhammed Şeyh Reşid, Afrin İl Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, yerel yöneticiler ile Türkiye'den basın mensupları ve bölge halkı katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan etkinlikte Zafer Bayramı'na özel hazırlanan video gösterimi de yapıldı. Program, açılış konuşmalarından sonra Türkçe şiir dinletisi, resim sergisi, masa tenisi turnuvası, halk oyunları gösterisi ve çocuk tiyatrosu etkinlikleriyle devam etti.

"Birlikte yaşadığımız bu topraklarda Türkçe konuşma isteği var"

Açılışın ardından açıklama yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde Afrin'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada insanların kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için 2 yıldır faaliyet yapıyoruz. Olağanüstü bir talep var. Özellikle insanların Türkçe öğrenmeye yoğun bir talebi var. Yeniden birlikte yaşadığımız bu topraklarda Türkçe konuşma isteği var. Türkiye ile irtibat kurma isteği var. Böyle anlamlı bir günde de Birleşmiş Milletlerin, uluslararası güçlerin yapması gerekeni Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusuyla burada sağlamıştır. İnsanlar sadece güvenli bir şekilde yaşamıyorlar, kültür-sanat faaliyetleri yapıyorlar. Yeniden sahne sanatları icra ediyorlar. Her türlü müzik, şiir, edebiyat, resim faaliyetleri yapıyorlar. Temel amacımızda Türkçe öğreticilerin Türkçesini geliştirerek binlerce çocuğumuzun Türkçeyi ana dili gibi ya da birinci yabancı dil olarak öğrenmesini sağlamak" ifadelerini kullandı. Okullarda eğitim gören toplamda 450 bin öğrenci olduğunu ifade eden Ateş, "Bütün öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Bunlara ulaşmak için bin 500 Türkçe öğretmeni var ve Türkçeleri yeterli değil. Biz öncelikli olarak bin 500 eğiticiyi diğer taraftan da halka yönelik kurslar düzenliyoruz. Totalde hedefimiz bölgede her insanın Türkçeyi konuşabilir anlayabilir hala gelmesini sağlamak. Güvenli bölgede 4 merkezimiz var ama ilçelerde de talep olduğunda Türkçe öğretmenler gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.