Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen Kazakistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi

Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen Kazakistanlı gazeteciler sertifikalarını aldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde sertifika takdim töreni düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Astana İletişim Müşavirliği ve Astana Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Kazakistan ile Türkiye arasındaki medya ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla önde gelen Kazak basını mensuplarına yönelik çevrim içi formatta düzenlenen 144 saatlik A1 düzeyindeki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan 15 gazeteciye sertifikaları takdim edildi.

Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansı Kazinform'da editör olarak çalışan Janat Kapalbayeva, AA muhabirine, işi gereği her gün uluslararası gündemi takip etmek için birçok dil bilmenin kendisine büyük avantaj sağladığından yola çıkarak Türkçe öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

Kapalbayeva, Türkçesinin Türkçe kaynaktan haberleri okumak ve anlamak için yeterli olduğunu belirterek, "En son Türkiye'de meydana gelen depremlerde biz haberleri doğrudan Anadolu Ajansı ve TRT Haber'den aldık ve çevirerek hızlıca yayımlıyorduk. Dolayısıyla Türkçe bilmem çok büyük bir avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Türkçesini daha da geliştirmek istediğini aktaran Kapalbayeva, gelecekte Türkiye'de kendi alanında staj yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Halık Üni haber portalında gazeteci Aygerim Taubay da basın mensuplarına özel Türkçe kursunun açılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Taubay, Türkçeyi 2 ayda öğrendiğini dile getirerek, "Kazakça ile aynı dil kökene sahip olması da Türkçeyi daha hızlı öğrenmemize olanak sağlıyor diyebilirim." dedi.

Bir gazeteci olarak Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türk dünyasına yönelik çok sayıda etkinliği takip ettiğini kaydeden Taubay, "Eylülde Astana'da 5. Dünya Göçebe Oyunları gerçekleştirilecek. Burada Türkçe röportajlar yapmayı düşünüyorum." dedi.

Halık Üni haber portalı sosyal medya editörü Gülbarşın Nurhan da Türkçe kursunu başarıyla tamamladığını dile getirerek, "Kursa katılmadan önce tek kelime bile bilmiyordum. Şu anda kısa da olsa cümleler kurabiliyorum." ifadelerini kullandı.