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Yunus Emre Enstitüsü, Mısır'da Kültür-Sanat Kulüplerine Yoğun İlgi

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Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'deki kültür-sanat kulüpleri yüzlerce başvuru aldı. Mısırlılar, yaz dönemi boyunca YEE tarafından düzenlenen Türkçe kurslarına ve kültür-sanat kulüplerine yoğun ilgi gösterdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Mısır'ın başkenti Kahire'deki kültür-sanat kulüpleri yüzlerce başvuru aldı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlılar, artan sıcak havaya rağmen yaz dönemi boyunca Kahire'de YEE tarafından düzenlenen yoğunlaştırılmış Türkçe kurslarına ve kültür-sanat kulüplerine yoğun ilgi gösteriyor.

Kurslara ve kültür-sanat kulüplerine kayıt yaptıran yaklaşık 650 Mısırlı, enstitüde gerçekleştirilen çeşitli kurslar ve kültür-sanat kulüpleriyle Türk kültürünü farklı perspektifleriyle yakından tanımaya başladı.

Enstitünün yaz dönemine özel başlattığı edebiyat, sinema, çeviri, çocuk kulübü, Osmanlı Türkçesi, turizm Türkçesi ve okuma-yazma kulüpleriyle yaklaşık 650 Mısırlıya ulaşıldı.

Kahire YEE Eğitim Koordinatörü Selçuk Gürler, yoğun ilginin gösterildiği kültür-sanat kulüplerine dair "Yaz döneminde merkezimizde Türkçe kurslarımızla birlikte kursiyerlerimizin dil becerilerini geliştirmeye katkıda bulunmak için konuşma, okuma ve yazma kulüpleri gibi çeşitli kulüpler açtık. Bu kulüplerin yanı sıra kursiyerlerimizin ilgi alanlarına yönelik edebiyat, sinema, tercüme, çocuk kulübü, Osmanlı Türkçesi ve turizm Türkçesi kulüpleri ile faaliyetlerimize devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk kültürünü ve Türkiye- Mısır arasındaki ortak değerleri yakından tanıyorlar

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz da şunları kaydetti:

" Mısır'da Türkiye'ye ve Türkçeye duyulan ilgi her zaman çok yüksek. Bu yaz açtığımız tüm kurs, atölye ve diğer çalışmalarımıza, duyuruları yapıldığı anda yüksek sayıda başvuru oldu ve kurslarımız tamamen doldu. Bu yaz Türkiye'den akademik, turistik ya da ticari sebeplerle Mısır'a yapılan ziyaretler her zamankinden daha fazla. Araştırma yapmak için akademisyenler, iş ve yatırım imkanlarını değerlendirmek için iş adamları, Arapça öğrenmek ya da diğer turistik sebeplerle Mısır'ı ziyaret eden çok sayıda Türk vatandaşımız var. Bu doğrultuda, Mısır'da Türkiye ve Türkçeye olan ilgi daha da artırıyor. Biz de Kahire Yunus Emre Enstitüsü olarak bu yaz çok sayıda kurs ve kulüp çalışması gerçekleştiriyoruz. Turizm Türkçesi, sinema, edebiyat, şiir, Osmanlı Türkçesi gibi birçok çalışmamız var. Kursiyerler bu kurslarda sadece Türkçe öğrenmiyor aynı zamanda Türk kültürünü ve Türkiye- Mısır arasındaki ortak değerleri de yakından tanıyor."

Boyraz, Osmanlı Türkçesi kulübünde Mehmet Ali Paşa Dönemi'nde Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan "Vekayi-i Mısriyye" gazetesini inceleyeceklerini belirterek, "Derslerimize Mısırlı araştırmacı ve tarihçiler katılacak. Turizm Türkçesi kulübümüzün ardından Türk kahvesi, Türk çayı akşamları gibi etkinliklerimiz oluyor. Çocuk kulübümüz sona erdikten sonra ise 'Türk Masalları' etkinliğini gerçekleştireceğiz. Enstitümüz, tüm bu faaliyetlerle Türkiye ve Mısır arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Enstitünün yaz dönemine özel hayata geçirdiği çalışmalar kapsamında edebiyat kulübünde Türk edebiyatının seçkin örnekleri üzerinden okumalar yapılıyor, tercüme kulübünde Türkiye-Mısır ilişkilerine katkı sağlayabilecek çeşitli kaynaklar inceleniyor, çocuk kulübünde ise Mısırlı çocuklar, Türk masalları ve geleneksel oyunlarla Türkçeyi eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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