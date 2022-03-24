Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi

AA - İdris Sülün - Güncel
 - Güncelleme:
Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi

KUALA Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Malezya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi.

KUALA Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Malezya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi.

Anma programı, başkent Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü binasında açılış konuşmasıyla başladı.

Programa katılan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, İstiklal Marşı'nı birer kıta şeklinde ezberleyip sahnede okuyan çocuklara hediyelerini verdi.

Kavakcı, "Kuala Lumpur'daki büyükelçilik ailemiz ve vatandaşlarımızla beraber, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın yazılışı, marşın kabulü ve Çanakkale Zaferi'mizi bir arada kutladık. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize minnetlerimizi bir kez daha yolladık." ifadelerini kullandı.

AA / İdris Sülün - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yunus Emre, Malezya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title