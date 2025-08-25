Yunus Emre Enstitüsü, Malazgirt Zaferi kutlamalarında kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşturuyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerde yer alan Yunus Emre Enstitüsü, kaybolmaya yüz tutmuş bazı kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşturdu.

Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler, şanlı zaferin coşkusunu yaşadı.

Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı alanda Yunus Emre Enstitüsünce açılan tematik çadırda kaybolmaya yüz tutmuş bazı kültürel değerler yeniden canlandırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Vanlı Osman Eşme'nin Anadolu'nun en eski el sanatlarından çanak, çömlek ve testi yaptığı çadırı ziyaret edenler, unutulmaya yüz tutmuş sanatı deneyimledi.

Kukla tiyatrosuyla geleneksel oyunların sergilendiği çadırda, vatandaşlara enstitünün çalışmaları anlatıldı, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

"Unutulmaya yüz tutmuş çömlek sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz"

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültürü ve Sanatı Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, AA muhabirine, etkinliğe ve enstitü çadırındaki faaliyetlere yoğun bir katılım olduğunu söyledi.

Türk kültürü ve sanatını, Türk dilini yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karslı, şunları kaydetti:

"Hem Türk sanatı kurslarımız hem de Türkçe kurslarımız dünyanın her yerinde inanılmaz derecede popülerleşmekte. Yurt içinde de Türk kültür ve sanatını tanıtan, geleneksel sanattan, unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan dijital sanatlara kadar hepsini sahiplenerek anlatan bir ekibiz. Burada da unutulmaya yüz tutmuş çömlek sanatımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Ustamız Osman Eşme geleneksel sanatları yaşatıyor. Bölgede çok ünlü bir ustadır. Biz de bölgeden bir ustayı bu seneki çalışmalarımıza dahil ederek çömleğin hem yapım aşamalarını gösteriyoruz hem de yaptığımız çömlekleri burada gelen ziyaretçilerimize armağan ediyoruz."

"Türk kültür ve sanatının sesi olmaya devam edeceğiz"

Türk kültür ve sanatının dünyadaki sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Karslı, "Kukla tiyatrosuyla geleneksel gölge tiyatromuzu çocuklara nasıl yaşadığını, nasıl güncelliğini koruduğunu göstermeye çalışıyoruz. Onlara hem yayınlarımızdan, hem hediyelerimizden vermekten geri durmuyoruz. Gayet de güzel, kalabalık bir grup var. Standımız bu sene çok heyecanlı, çok canlı, neşeli, insanların ilgisi bizi çok sevindiriyor." diye konuştu.

Kültürle tarihi birleştirdiklerini dile getiren Karslı, şöyle devam etti:

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gerçekten 1071 Malazgirt ruhunu yaşatmak aynı zamanda Türk kültürünü ve sanatını hem geleneksel hem de çağdaş yönleriyle aktarmak çok güzel. Biz de burada Türk sanat estetiğinin bütün dünyaya seslenen yönlerinin olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Burada çömlek sanatımızın ölmediğini, yüksek derecede ilgi çektiğini görmek sevindirici. Çalışmalarımıza devam ederek Türk kültür ve sanatının dünyada sesi olmaya devam edeceğiz."