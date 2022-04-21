Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Kızılay, Arnavutluk'ta iftar verdi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde, Yunus Emre Enstitüsü Tiran ile Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'ta geleneksel iftar programı düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Olimpik Parkında düzenlenen iftar programına, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Adalet Bakanı Ulsi Manja, Meclis ile İlişkiler Bakanı Elisa Spiropali, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bayram Begay, Arnavutluk Meclisi Dış İşleri Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli, ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim, diplomatların da olduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının sahip olduklarımızın kıymetini anlayarak şükretmenin ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışmanın önemini anlama ayı olduğunu söyledi.

Yörük, "İhtiyaç sahipleri bir kere daha hatırlanır, sofralar ve gönüller bir araya gelir. Bu mübarek ayda her birimiz içtenlikle kendimizle yüzleşir, kendimizi yeniler ve böylelikle tüm insanlığın iyiliğe, barışa ve huzura kavuşmasını isteriz." diye konuştu.

Dost ve kardeş Türkiye ile Arnavutluk'un beraberliğinin ilelebet daim olmasını dileyen Yörük, iftar programının düzenlenmesinde desteklerinden dolayı Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay'a teşekkür etti.

Tiran Belediye Başkanı Veliay da iftar programının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Farklı milletlerden gelebiliriz, farklı inançlara sahip olabiliriz, farklı durumlarda yaşıyor olabiliriz, farklı işler yapıyor olabiliriz, ancak birlikte olduğumuzda yenilmeziz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da, Türk Kızılay'ın dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

Turunç, "Yalnız ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde nerede sıkıntı, problem varsa oraya kendi ülkemizin insanlarına koşar gibi koşarak gidiyoruz. Çünkü bizim kültürümüze göre, bizim inancımıza, değerlerimize göre bir insan mazlumsa, bir millet muhtaçsa, sıkıntıya düştüyse, o milletin, o insanların, o devletin mutlaka yardımına koşmak lazım. Dolayısıyla bizler dost ve komşu olarak, sıkıntı anında birbirimizin yardımına koşmak zorundayız, Kızılay'ın da felsefesi bu." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Tiran Müdürü Ömer Osman Demirbaş ise iftarın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Türk ve Arnavut kurumlarına teşekkür etti.