Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı - Haberler

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Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

AA - Güncel
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Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te kültür sanat faaliyetleri kapsamında ebru sanatı kursları başlattı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te kültür sanat faaliyetleri kapsamında ebru sanatı kursları başlattı.

YEE düzenlediği Türkçe kurslarının yanı sıra kültür sanat faaliyetleriyle de Türkiye ile Romanya arasında köprüler kurmaya devam ediyor.

Kısa süre önce Romanya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Türkçe öğretim faaliyetlerini yürütme konusunda anlaşan YEE'nin Bükreş ofisi, ebru sanatı kurslarına da başladı.

Rumenlerin büyük ilgisiyle başlayan kursun ilk dönemi 24 saat sürecek. Kursun sonrasında ise dönemler halinde devam etmesi bekleniyor.

Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız, verdikleri kurslar ve düzenledikleri faaliyetler ile iki ülke arasındaki kültür köprüleri kurmaya devam ettiklerini söyledi.

???????Dünyada 54 ülkede 64 merkez ile faaliyet gösteren YEE, Türkiye'nin dilini, kültürünü, sanatını tanıtmaya devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Bükreş'te ebru sanatı kurslarına başladı

AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Yunus Emre, Türkiye, Romanya, Güncel, Haberler

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