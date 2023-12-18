Üye Girişi
Haberler

Yunus Emre Enstitüsü, Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesi ile Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzaladı

Güncelleme:
Abone Ol

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesiyle (ELTE) işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenlenecek.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu Budapeşte Eötvös Lorand Üniversitesiyle (ELTE) işbirliği protokolü imzaladı.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol imza törenine, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, ELTE Rektörü Prof. Dr. Laszlo Borhy ve üniversite yetkilileri katıldı.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında dünyanın dört bir yanında Türkçeye gösterilen yoğun talebin karşılanması ve uluslararası arenada çeşitli alanlarda Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden YEE ile dünyada ilk Türkoloji bölümünün kurulduğu ELTE arasında Türkoloji alanında işbirliği protokolü imzalandı.

YEE Başkanı Ateş, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in 100. yılını idrak ettiğimiz 2023 yılında, Yunus Emre'den miras kalan kadim Türkçemizi dünya çapında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Türk kültürünün uluslararası alanda bu denli ilgi duyulmasının en önemli unsurlarından biri de Türkçedir. Enstitümüzün kuruluşundan günümüze kadar dijital ve fiziki ortamlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle dünya genelinde milyonlarca kişiyi Türkçeyle tanıştırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında imzaladıkları protokolün dışında Budapeşte'deki temsilciliklerinin girişimleriyle, Macaristan Parlamentosunun sesli rehber hizmetine Türkçenin dahil edilmesi gibi çok kıymetli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2024 yılında, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını taçlandıracak çeşitli proje ve faaliyetlerimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Protokolle, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak, karşılıklı anlayışı geliştirmek, işbirliğini güçlendirmek, kültürel ve bilimsel bağlılıkları kuvvetlendirmek hedefleniyor.

Enstitü, imzalanan protokol çerçevesinde üniversite bünyesinde Türkçe öğretimi ve kültürel etkileşim faaliyetleri düzenlemenin yanı sıra akademik ve kültürel yayın desteği de sağlayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Yunus Emre Macaristan Türkiye Kültür Uluslararası İlişkiler Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title