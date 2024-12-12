Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te 15. Yılını Kutluyor

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) yurt dışındaki ilk merkezi olan Bosna Hersek YEE, 15 yılda 50 bine yakın kişiye Türkçe öğretti ve yüzbinlerce kişiye de Türk kültürünün tanıtılmasını sağladı.

Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında açılan ilk merkezi olan Bosna Hersek YEE, 15. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek genelinde 15 yıldır gönülden gönüle köprüler kuran, Türk kültürünü, dilini ve sanatını Bosnalılarla buluşturan Bosna Hersek YEE, başkent Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Fojnica şehirlerinde de kültür merkezleriyle hizmet veriyor.

Kültür merkezlerinde Türkçe öğretiminin yanı sıra tüm vatandaşlara yönelik kültür sanat faaliyetleri de yapan YEE, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla yapılan "Tercihim Türkçe" projesini 200 devlet okulunda uyguluyor.

Bosna Hersekli öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi seçmesi ve sevmesi adına, YEE personeli ülkedeki birçok şehir, kasaba ve köyde etkinlikler düzenliyor.

YEE, Türkiye'den farklı belediyelerle işbirliği de yaparak, Bosna Hersek'te Türkçe tercihi yapan öğrencilere sırt çantası, kırtasiye malzemesi desteği de veriyor. Ayrıca, YEE'nin kültür merkezlerinde Türk kültürünün tanıtılması amacıyla birçok farklı alanda halka açık kurslar da düzenleniyor.

"Toplamda 50 bine yakın öğrencimizi hem okullarda hem de kurslarımızda misafir etme imkanı bulduk"

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman, AA muhabirine, 15 yıl boyunca Bosna Hersek genelinde Türkçe'nin öğretilmesinin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sertifikalı Türkçe kursları, Bosna Hersek'te devlet okullarında Türkçe'nin seçmeli ders olarak öğretilmesini sağladıkları "Tercihim Türkçe" projesine yoğun ilgi olduğunu aktaran Yaman, şöyle devam etti:

"Toplamda 50 bine yakın öğrencimizi hem okullarda hem de kurslarımızda misafir etme imkanı bulduk. Ayrıca Türkçe eğitiminin yanı sıra kültür faaliyetlerinde de 15 yıl içinde binlerce farklı alanda sergi, konser, konferans, kitap tanıtımı, şiir akşamları, film haftaları, seminerler ve paneller gibi birçok etkinlik düzenledik. Sadece YEE'nin merkezlerinde değil, birçok şehirde bu faaliyetleri düzenlemiş olduk. Bosna Hersek'in birçok şehrinde, kasabasında, köyünde Türk kültürünü ve Türkçeyi anlatma imkanına kavuştuk."

Bosna Hersek'te Türkoloji bölümlerinden mezun olanlar iki ülke arasında "köprü" oldu

"Tercihim Türkçe" projesine katılan öğrencilerine yönelik birçok faaliyet yaptıklarını dile getiren Yaman, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük etkinliği olarak adlandırdıkları "Çocuk Şenliği"ni 11 kez düzenlediklerini kaydetti.

Yaman, Çocuk Şenliği'ne her yıl Bosna Hersek'in farklı kentlerinden 5 binden fazla çocuğun katıldığını dile getirerek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Tercihim Türkçe projesi kapsamında öğrenciler ve İstanbul'daki kardeş okullarla bir hareketliliği sağladık. Proje kapsamında iki ülke arasında öğrenciler ve aileleri birbirleriyle tanıştı." dedi.

Ülke genelinde 5 üniversitede Türkoloji bölümlerine destek verdiklerini ifade eden Yaman, şimdiye kadar 1000'in üzerinde mezun bulunduğunu, bunların Türk kurumlarında çalıştığını, bazılarının da kendi işlerini kurarak Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkilerde köprü olduğunu söyledi.