Üye Girişi
Haberler

Yunus Emre Enstitüsü, 2025'te 250 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor

Yunus Emre Enstitüsü, 2025'te 250 bin kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 2025'te dünya genelinde bulunan onlarca ofislerinde ve çevrim içi derslerle 250 bin kişiye Türkçe dil eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, 2025'te dünya genelinde bulunan onlarca ofislerinde ve çevrim içi derslerle 250 bin kişiye Türkçe dil eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Aliy, kurumunun çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Aliy, YEE'nin 64 ülkede, 92 ofisle hizmet verdiğini kaydederek, bulundukları ülkelerdeki mevcut ofislerini güçlendirmeye çalıştıklarını ve bulundukları ülkelerde faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini anlattı.

"Öncelikli hedefimiz mevcut yapımızı güçlendirmek ve daha da büyümek çünkü bize çok fazla talep geliyor. Türkiye'nin böyle bir imkanından yararlanmak için dünyanın her tarafından YEE'nin açılması yönünde talepler geliyor." diyen Aliy, kurumunun yeni ofis açma konusunda kontrollü bir şekilde büyümeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Aliy, dil öğretmenin aynı zamanda bir kültür tanıtma etkinliği olduğuna işaret ederek, Türk kültürüne ilgi duyan insanlara Türkçe öğrettiklerini söyledi.

"Dil, kültürün en üst çatısıdır. O dili tam anlamıyla bir insanın öğrenmesi için kültürü tanıması gerekir. O dili konuşanların, o dili ana dili olarak konuşanların düşünce yapısını, zihin dünyasını ve kültürünü tanıması gerekir. Bunlar eş zamanlı gitmediğinde biz Türkçe öğreten bir kurs oluruz. Ama biz Türkçe kursu değiliz. Türk kültürünü tanıtan ve bunun yanında da öncelikle olarak Türk kültürüne ilgi duyan insanlara Türk dilini öğreten bir kurumuz." ifadelerini kullanan Aliy, kültürü ve dili eş zamanlı olarak taşımak istediklerini vurguladı.

Aliy, dünyanın birçok noktasında Türk kültürünün diziler üzerinden ilerlediğini ve birçok kişinin dizilerle Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirtti.

"2025'te minimum 250 bin öğrenciye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz"

"Yüz yüze ve çevrim içi kurslarla beraber, bazı bölgeler bildiğiniz gibi savaş bölgeleri, onlar da dahil olmak üzere 130 bini aşkın öğrencimiz var. Hedefimiz 2025'te bu sayıyı en az ikiye katlamak ki zaten o yönde talepler de gelmeye başladı. Yeni yerler açıyoruz ve bu açılışlarla birlikte sayımız artacak. Minimum 250 bin öğrenciye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuşan Aliy, hedeflerinden birinin de YEE'nin kurslarına başvuru yapan öğrencileri dili tam öğrenerek mezun etmek olduğunu vurguladı.

Türkçe eğitim aldıktan sonra ülkesinde önemli pozisyonlara gelen çok sayıda öğrencilerinin olduğunu belirten Aliy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YEE'ye önem verdiğini ve bunu her platformda dile getirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızla birlikte Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretinde bulunduk. Orada şunu gördük, bu ülkelerdeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan birçok kişi YEE'den ders almışlar. Somut bir örnek verirsek, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın protokol müdürü YEE'den Türkçe öğrenmiş ve biz çok uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Yine Kültür Bakanlığının iki çevirmeni Türkçeyi YEE'den öğrenmiş ve heyetler arası görüşmelerdeki çevirileri onlar yaptı, bizim mezunlarımız, bu bize gurur verdi."

"Türkçe Her Yerde" platformu kuruluyor

Aliy, dünyanın her yerinden Türkçe öğrenilebilecek çevrim içi bir platform kuracaklarını söyleyerek "Türkçe Her Yerde" platformuyla milyonlarca kişiye ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Lübnan'da İsrail'in saldırıları altında YEE'nin çalışmalarını devam ettirdiklerini, çevrim içi kurslarda öğrenci sayısının iki katına çıktığını vurgulayan Aliy, Beyrut'taki YEE personelinin zor şartlar altında çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Aliy, Türk edebiyatındaki önemli eserleri birçok dile çevirme projelerinin de olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kültür Güncel Dünya

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.