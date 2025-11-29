Haberler

Yunus Emre Enstitüsü, "2025 Aile Yılı" kapsamında Libya'da etkinlik düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, Libya'nın başkenti Trablus'ta, "2025 Aile Yılı" kapsamında "Birlikte güçlüyüz, aile ve çocuk günü" temasıyla, etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğini temsilen İlke Tanlay'ın katıldığı etkinlikte kısa hikaye dinletisinin ardından, katılımcı aileler, "Kanvas ve Sıfır Atık Atölyeleri"nde çocuklarıyla eğlenceli vakitler geçirdi.

YEE Trablus Koordinatörü Ahmet Yusuf Özdemir, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Libya'nın başkenti Trablus'ta da bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında, Libyalı ve burada yaşayan Türk ailelere atölye çalışmaları ile güzel vakit geçirebilecekleri bir ortam hazırladık." diyen Özdemir, sıfır atık atölyesinin de Emine Erdoğan'ın küresel liderliğini üstlendiği "Sıfır Atık" girişimi kapsamında yapıldığı dile getirdi.

Etkinliğin diğer bölümü "Kanvas atölyesi"nde ise katılımcıların nostaljik çizgi film karakterlerini resmetmeye çalıştığını aktaran Özdemir ayrıca, YEE Trablus Merkezinde, Libya ve Türkiye'nin ortak kültürünü temsil eden pek çok farklı etkinliğin planlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
