Yunus Emre'den esinlenilen "Bir Bedenden İçeri", 6 Nisan'da sahnelenecek - Haberler

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Yunus Emre'den esinlenilen "Bir Bedenden İçeri", 6 Nisan'da sahnelenecek

AA - Salih Şeref - Güncel
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Yunus Emre'den esinlenilen

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde faaliyet gösteren Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTİstanbul), "Bir Bedenden İçeri" adlı performansı sahneleyecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde faaliyet gösteren Modern Dans Topluluğu İstanbul (MDTİstanbul), "Bir Bedenden İçeri" adlı performansı sahneleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, projenin sahne yönetmenliğini üstlenen MDTistanbul Proje Yönetmeni Beyhan Murphy, projeye Devlet Opera ve Balesi ile bağımsız alandan 13 koreograf davet etti.

Koreografların her biri, Yunus Emre'nin sözlerinden ya da şiirlerinden yola çıkarak 5 dakikalık bir mini koreografi hazırladı.

Projedeki koreografiler, Alper Marangoz, Aslı Öztürk, Bedirhan Dehmen, Can Gökdoğan, Deniz Alp, Ebru Cansız, Emre Karaca, Evrim Akyay, Handan E.Doğan, Huri Murphy, Işıl Derya Bıçakçı, Mert Öztekin ve Özgür Adam İnanç tarafından hazırlandı.

Kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz'ın yaptığı etkinliğin ışık tasarımını Taner Aydın, sahne düzenlemesini ise MDTist hazırladı.

Eser, 6 ve 20 Nisan'da Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde (Fulya Sanat) sahnelenecek.

AA / Salih Şeref - Güncel

Yunus Emre, İstanbul, Nisan, Opera, Güncel, Haberler

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