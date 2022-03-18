Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım'ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavi-lacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.

TÜRKİYE A MİLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan

Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan

Orta saha-forvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut

İTALYA MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

Orta saha-forvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo

(Zafer Şahin/ İHA)

Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title