Yunus A Milli Takım'da, Balotelli çağrılmadı
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un hücum oyuncularından Balotelli geçtiğimiz aylarda ülkesi İtalya'nın milli takımına çağrılmış ve heyecanla karşılanmıştı. Balotelli bu kez A Milli Takım'ın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosuna davet edilmedi. Mavi-lacivertlilerin bir başka başka oyuncusu Yunus Akgün ise Türkiye A Mili Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda yer aldı.
TÜRKİYE A MİLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kale: Altay, Sinan ve Uğurcan
Savunma: Zeki, Mert, Kaan Çağlar, Merih, Ozan, Serdar, Caner, Rıdvan
Orta saha-forvet: Abdulkadir, Yunus, Cengiz, Berkan, Doğukan, Orkun, Taylan, Hakan, Yusuf, Doğukan, Kerem, Burak, Enes, Serdar, Umut
İTALYA MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU
Kale: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu
Savunma: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini
Orta saha-forvet: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali, Verratti, Belotti, Berardi, Immobile, Insigne, Joao Pedro, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaccani, Zaniolo
(Zafer Şahin/ İHA)