Yunt Dağları ve Türkmen Şelaleleri Sonbaharın Renk Cümbüşüyle Doğaseverleri Ağırlıyor

Manisa'nın kuzeyinde yer alan Yunt Dağları ile bölgedeki Türkmen Şelaleleri, sonbaharın renk cümbüşüyle doğaseverleri ağırlıyor.

Ege'nin kuzeyinde Manisa ve İzmir arasında uzanan Yunt Dağları, meşe, çınar, ıhlamur, ardıç ve zeytin ağaçlarıyla çevrili doğal yapısıyla dikkati çekiyor.

Yunusemre ile Aliağa ilçeleri arasındaki bölgede yer alan Türkmen Şelaleleri ise sonbaharda sararan ve dökülen yaprakların oluşturduğu renkli görüntülerle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Yunt Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, şelaleler çevresinde fotoğraf çekip, sarı, turuncu ve yeşilin tonlarının birleştiği manzaraları ölümsüzleştiriyor.