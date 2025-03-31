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Yunnan Eyaleti, Myanmar'a 1 Milyon Yuan Değerinde Yardım Gönderdi

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Çin'in Yunnan eyaleti, 31 Mart'taki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Myanmar'a 1 milyon yuan değerinde tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Yardım malzemeleri arasında yüz maskeleri, koruyucu giysiler ve ilaçlar bulunuyor.

KUNMİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de tıbbi malzemeleri araca yükleyen görevliler, 31 Mart 2025.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti, cuma günkü 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Myanmar'a pazartesi günü 1 milyon yuan (yaklaşık 139.310 ABD doları) değerinde yardım malzemesi gönderdi.

Yüz maskeleri, koruyucu giysiler ve ilaçlardan oluşan malzemeler pazartesi öğleden sonra eyalet merkezi Kunming'den Nepido'ya doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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