Yunnan'daki Yerli Balıklar Su Ürünleri Üretim Üssünde Korunuyor Güncel Haberler KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yiliang ilçesindeki su ürünleri üretim üssünde yerli balıkları yakalayan çalışanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yiliang ilçesindeki su ürünleri üretim üssünde yerli balıkları yakalayan çalışanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül su Güncel Haberler

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