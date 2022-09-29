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Yunnan'daki Yerli Balıklar Su Ürünleri Üretim Üssünde Korunuyor

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Yunnan'daki Yerli Balıklar Su Ürünleri Üretim Üssünde Korunuyor

KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yiliang ilçesindeki su ürünleri üretim üssünde yerli balıkları yakalayan çalışanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

KUNMİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yiliang ilçesindeki su ürünleri üretim üssünde yerli balıkları yakalayan çalışanlar, 19 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül su Güncel Haberler

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