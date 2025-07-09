Yunnan'da Şiddetli Yağışlar 5 Kişinin Kaybolmasına Neden Oldu

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Çin'in Yunnan eyaletinde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda Zhaotong kentinde 5 kişi kayboldu. Çok sayıda evin sel sularına kapıldığı bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

KUNMİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 5 kişiden haber alınamıyor.

Yerel yetkililerin çarşamba günü yaptıkları açıklamaya göre salı sabahından bu yana devam eden yoğun yağışlar, dağlık bölgede yer alan Zhaotong kentine bağlı birçok ilçede ciddi zarara yol açtı.

İlk belirlemelere göre Weixin ilçesinin Luobu kasabasında iki evin sel sularına kapılmasının ardından 5 kişi kayboldu. Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kapsamlı kurtarma ve afet yardım çalışmaları başlatan Zhaotong yetkilileri, çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla 7.000'den fazla kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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