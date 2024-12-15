Yunnan'da Rekor Ağırlıkta Siyah Trüf Mantarı Bulundu

KUNMİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde, 1,71 kilogram ağırlığında dev bir siyah trüf mantarı bulundu. Bu keşif, "yabani mantar krallığı" diye bilinen eyalette şimdiye kadar bulunan en ağır siyah trüf mantarı olarak yeni bir rekor kırdı.

Keşfedilen trüf mantarının ağırlığı, genellikle 10-200 gram arasında olan siyah trüf mantarlarının tipik ağırlığını oldukça aşıyor ve eyalette daha önce bulunan 1,25 kilogramlık rekoru geride bırakıyor.

Bu nadir bulunan trüf, koyu kahverengiden siyaha çalan bir renge, düzensiz yuvarlak bir şekle ve 16 santim uzunluğa, 16,6 santim genişliğe ve 14 santim yüksekliğe sahip.

Rekor ağırlıktaki siyah trüf mantarını keşfeden Anning kenti sakini Wu Min, "Bu mantar, yerin yaklaşık 10 santim altına gömülmüştü ve yüzeyde herhangi bir iz yoktu" dedi.

Bir uzmana göre, trüf mantarının 20.000 yuana (yaklaşık 2.750 ABD doları) satılması bekleniyor.

Gastronomi dünyasında "kara elmaslar" diye bilinen siyah trüf mantarları, nadir bulunmaları ve kendilerine has aromaları nedeniyle en pahalı yenilebilir mantarlar arasında yer alıyor. Bu mantarlar özel koşullarda, ancak belirli bir iklim, belirli bir toprak türü ve bazı ağaç türlerinin bulunduğu bölgelerde yetişebiliyor.

Eşsiz doğal ortamı sayesinde Yunnan, Çin'in başlıca siyah trüf mantarı üreticisi. Olağanüstü kalitesi ve lezzeti nedeniyle trüf mantarı, dünya çapındaki elit restoranlarda büyük rağbet görüyor.