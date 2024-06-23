Yunnan'da Nadir Kelebek Patlaması

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler

1. Kelebeklerden çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuanjiang ilçesinde bir nehir vadisinde nadir görülen bir ekolojik kelebek patlaması yaşandı. Sayısız kelebek kozalarından çıkarak görsel bir şölen oluşturdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunming'den bildiriyor.

(XHTV)