Yunnan'da Maden Ocağı Çöktü: 5 Kişi Mahsur Kaldı

KUNMİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Chuxiong Yi Özerk İli'ndeki Lufeng kentinde pazartesi sabahı bir maden ocağının atık sahasının çökmesi sonucu 5 kişi mahsur kaldı.

Çinli yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.