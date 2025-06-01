Yünnan'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Yünnan'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı
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Çin'in Yünnan eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonucu 1342 kişi tahliye edildi. 27 ev hasar gördü, 16 köprü yıkıldı ve 638 turist mahsur kaldı. Selin maddi kaybı ise 87,54 milyon yuan olarak tahmin ediliyor.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde aşırı yağışın yol açtığı sel nedeniyle 1342 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre Yünnan'a bağlı Gongşan Derung ve Nu Özerk İlçesi'nde yaşanan sel felaketi 4 bin 857 kişiyi etkiledi.

Sel nedeniyle şimdiye dek 1342 kişi tahliye edilirken henüz can kaybı bildirilmedi.

Bölgedeki sel baskınları ve heyelanlarda en az 27 ev hasar görürken 16 köprü yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Yollarda meydana hasar nedeniyle 97 yerde ulaşım kesintiye uğrarken bunların 54'ünde trafik akışının yeniden sağlandığı belirtildi.

İlçedeki iki turistik merkez geçici olarak kapatılırken 638 turist mahsur kaldı. Bingcongluo kasabasında bulunan 500'den fazla turistin tahliye edilmeye başladığı kaydedildi.

Selden kaynaklanan maddi kaybın ilk belirlemelere göre 87,54 milyon yuana (12,18 milyon dolar) ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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