Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Altın Şafak Partisinden eski milletvekilinin kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'taki genel seçimlere...
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Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Altın Şafak Partisinden eski milletvekilinin kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'taki genel seçimlere katılmasını yasakladı.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Altın Şafak Partisinden eski milletvekilinin kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisinin 21 Mayıs'taki genel seçimlere katılmasını yasakladı.
Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel