Yunanistan, Yasa Dışı Silah Bulundurmaya Ceza Artırıyor

ATİNA, 8 Kasım (Xinhua) -- Yunanistan, yasa dışı silah bulundurmaya yönelik cezaları artırmaya hazırlanıyor. Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, cuma günü yaptığı açıklamada, silahlı şiddeti azaltmak amacıyla yasaların sıkılaştırılacağını duyurdu.

Bakan, önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak yasa tasarısına göre, yasa dışı silah bulundurma suçuna verilen cezaların artırılacağını, tekrar suç işleyenler için ise daha ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Bakan ayrıca, spor amaçlı atıcılık da dahil olmak üzere yasal silah ruhsatlarının verilmesi konusunda da daha katı kurallar getirileceğini açıkladı.

Chrysochoidis bu önlemleri, Heraklion kenti yakınlarında iki düşman aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra Girit'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Bakan, Girit'te yasa dışı silah bulundurmanın uzun süredir yaygın olduğunu, kutlama atışları veya yerel suç grupları arasındaki çatışmaların sık sık can kayıplarına yol açtığını söyledi. Ancak buna rağmen adanın, ülke genelindeki hırsızlık vakalarının yalnızca yüzde ikisinin görüldüğü, Yunanistan'ın en güvenli bölgelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.