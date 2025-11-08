Haberler

Yunanistan, Yasa Dışı Silah Bulundurmaya Ceza Artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, silahlı şiddeti azaltmak amacıyla yasa dışı silah bulundurma cezasını artırmaya hazırlanıyor. Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, yeni yasa taslağının parlamentoya sunulacağını açıkladı.

ATİNA, 8 Kasım (Xinhua) -- Yunanistan, yasa dışı silah bulundurmaya yönelik cezaları artırmaya hazırlanıyor. Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, cuma günü yaptığı açıklamada, silahlı şiddeti azaltmak amacıyla yasaların sıkılaştırılacağını duyurdu.

Bakan, önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacak yasa tasarısına göre, yasa dışı silah bulundurma suçuna verilen cezaların artırılacağını, tekrar suç işleyenler için ise daha ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Bakan ayrıca, spor amaçlı atıcılık da dahil olmak üzere yasal silah ruhsatlarının verilmesi konusunda da daha katı kurallar getirileceğini açıkladı.

Chrysochoidis bu önlemleri, Heraklion kenti yakınlarında iki düşman aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişinin hayatını kaybetmesinden birkaç gün sonra Girit'te düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Bakan, Girit'te yasa dışı silah bulundurmanın uzun süredir yaygın olduğunu, kutlama atışları veya yerel suç grupları arasındaki çatışmaların sık sık can kayıplarına yol açtığını söyledi. Ancak buna rağmen adanın, ülke genelindeki hırsızlık vakalarının yalnızca yüzde ikisinin görüldüğü, Yunanistan'ın en güvenli bölgelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposu yangınında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kusmaya başladı! İşin aslı su dökünce ortaya çıktı

Pamuk şeker yedi, ağzı köpürerek kustu! İşin aslı su dökünce netleşti
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.