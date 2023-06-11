Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.