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Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü üyesi 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye Güncel Haberler

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