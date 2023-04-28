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Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü FETÖ ve PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü FETÖ ve PKK/KCK mensubu 6 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Suriye Güncel Haberler

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