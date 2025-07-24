Yunanistan ve Mısır Liderlerinden Telefon Görüşmesi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen Miçotakis ile Sisi, Libya ve Gazze'deki son durumun yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin işbirliği içinde olmanın önemine işaret eden iki lider, ülkeleri arasında anlaşmazlık nedeni olan Mısır'daki Azize Katerina Manastırı'nın mülkiyet meselesine de değindi.