Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati başkent Atina'da bir araya geldi.

İki bakan, Atina'daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdulati, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve enerji gibi konuların ele alındığını belirtti.

Yunan mevkidaşıyla Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirten Abdulati, "Uluslararası toplum Gazze'deki insani durum nedeniyle utanç duymalıdır." diye konuştu.

Abdulati, "Gazze'de planlı bir soykırım yapılmaktadır ve uluslararası toplum Gazze'deki bu planlı soykırımın bir an evvel durdurulması için müdahale etmekle yükümlüdür." dedi.

Gazze'de bir trajedi yaşandığını vurgulayan Abdulati, "Gazze'ye insani yardım yolunun açılabilmesi için uluslararası toplum bu yöndeki arzusunu işgal güçlerine kabul ettirmelidir." ifadesini kullandı.

Abdulati, Filistin halkının kendi topraklarından uzaklaştırılması fikrine de kesin bir şekilde karşı olduğunu vurguladı.

Yerapetritis ise Gazze'deki önceliğin ateşkesin sağlanması, sivillere insani yardım ulaştırılması ve esirlerin serbest bırakılması konuları olduğunu dile getirdi.

Kendisinin, Abdulati'yi geçen haftalarda Libya'nın Trablus ve Bingazi illerine yaptığı ziyaretler hakkında da bilgilendirdiğini belirten Yerapetritis, "birleşmiş ve istikrarlı bir Libya'nın bölgesel barış ve refahın yararına olduğunu" ifade etti.