Yunanistan ve Libya Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile başkent Atina'da görüştü. Görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yerapetritis ile el-Baur'un Atina'da görüştüğü bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf karelerine de yer verildi.

Yerapetritis, 8 Eylül'de de Atina'da Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
