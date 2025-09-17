Haberler

Yunanistan ve Libya Arasında İkili İlişkiler Gelişiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile Atina'da bir araya geldi. İki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi süreci başlatıldı ve göç, ekonomi, enerji, ulaşım gibi konularda işbirliği üzerinde duruldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yerapetritis ile Baur'un Atina'da görüştüğü bilgisini paylaştı.

Paylaşımda, görüşmeden fotoğraf karelerine de yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Lana Zohiu ise yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin içeriği hakkında bilgi verdi.

Zohiu, görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesine karar verildiğini belirterek, "İki bakan, Yunanistan ve Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlenmesine yönelik süreci başlattı. Bu çerçevede, teknik heyetler ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Bir sonraki buluşmanın (Libya'nın başkenti) Trablus'ta olmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Görüşmede göç konusunda işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomi, enerji, ulaşım ve inşa alanlarında işbirliği yapılması gibi konuların ele alındığını aktaran Zohiu, tarafların Atina ve Trablus arasında direkt uçuşların başlamasına hazır olduklarını ortaya koyduklarını da kaydetti.

Yerapetritis, 8 Eylül'de de Atina'da Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu Genel Direktörü Belkasım Hafter ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
