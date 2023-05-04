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Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Atina'da buluştu

Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Atina'da buluştu

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Yunanistan'ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile görüştü.

Yunanistan'ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ile görüştü.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atina'da gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında savunma alanında mevcut işbirliği ele alındı.

Gallant, iki ülke arasında savunma, istihbarat ve sanayi alanındaki işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağladığına işaret ederek, Kalamata Hava Üssü'ndeki Uluslararası Eğitim Merkezinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Panayotopulos ise iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin ortak tatbikat ve eğitimlerle güçlendiğini belirterek, bu işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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