Yunanistan ve İspanya'nın İşbirliği Toplantısı

Yunanistan ve İspanya'nın İşbirliği Toplantısı
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Atina'da bir araya gelerek çevre, kültür, eğitim, turizm ve ticaret alanlarında işbirliğini artırma kararı aldı. İki bakan, düzensiz göç ve iklim değişikliği gibi ortak sorunlara da dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Atina'da bir araya geldi.

Albares ve Yerapetritis, Atina'daki ikili görüşmenin ardından basın açıklamasında bulundu.

İki ülkenin, çevre, kültür, eğitim, turizm ve ticaret alanlarında işbirliği yaptığına işaret eden Albares, ortak bir sorunlarının da olduğunu kaydetti.

Alberes, hem Yunanistan hem de İspanya'nın düzensiz göç sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, İspanya'nın insan haklarının gözetildiği yasal ve insani bir göçten yana olduğunu ifade etti.

İspanya'nın Ukrayna'da barış inisiyatiflerini desteklediğini kaydeden Alberes, Gazze'de de bir an evvel ateşkes sağlanması ve Gazzelilere insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis ise bugünün şartlarında hiç olmadığı kadar güçlü bir Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğuna dair inancını dile getirdi.

İkili görüşmede de İspanyol mevkidaşı ile ticaret, yatırım, turizm gibi alanlardaki işbirliğini artırmaya karar verdiklerini aktaran Yerapetritis, öte yandan her iki ülkenin de düzensiz göç ve iklim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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